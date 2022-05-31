تونس تعود إلى اتحاد الغرف العربية

أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم أمس الاثنين، أن اللقاء برئيسة الحكومة كان مثمرا وتطرق إلى عدة مواضيع اقتصادية على المستوى العربي، معلنا عودة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى دائرة العمل العربي المشترك صلب اتحاد الغرف العربية، ومثمنا دوره في دعم القطاع الخاص، حيث دعا في هذا الإطار رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى المجيء والاستثمار في تونس.

وأبرز خالد حنفي أن اتحاد الغرف العربية يدرس امكانية تنظيم مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في تونس، مشيرا إلى استعراض آفاق دعم التعاون العربي المشترك خاصة في مجالات ربط الموانئ بين تونس وعدد من الدول العربية، بما يساهم في دفع التجارة البحرية بينها ولتكون منصات للانطلاق نحو اسواق جديدة واعدة من خلال تحالفات استراتيجية تحقق القيمة المضافة للاقتصاديات العربية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية دعم قطاع ريادة الأعمال خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة وأهمية تطويرها وانشاء اقطاب جديدة بالجهات الداخلية في تونس تكون قادرة على دفع التنمية بها.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن الإتحاد الذي يضم 22 دولة عربية و16 دولة من مختلف القارات يسعى اليوم إلى الاستفادة من التجارب والتوجهات التونسية في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية.

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