تونس تفقد أحد أعلام زراعة الكبد

توفي يوم أمس الأحد 31 ماي 2020، الدكتور محمد الطاهر خلف الله رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى منجي سليم بالمرسى أين وضع المرحوم أسس نشاط زرع الكبد في تونس منذ سنة 1999 وساهم في إنجاح تنظيم مناظرات الإقامة في الطب منذ سنة 1996.

وتقدّم وزير الصحة عبد اللطيف المكي وكافة إطارات وأعوان الوزارة بأحرّ التعازي إلى عائلة الراحل عن سنّ تناهز 64 عاما وهو في أوج العطاء علاجا وتدريسا في كلية الطب بتونس.

وتوجهت وزارة الصحة في بيان نعي بعبارات المواساة بالخصوص إلى زوجته الأستاذة الدكتورة نرجس بن عمارة خلف الله رئيسة قسم الطب الباطني بمستشفى شارل نيكول وإبنيه أسماء وكريم وكافة زملائه وطلبته.

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