تونس تفقد أحد أكبر قاماتها العلمية الدكتور فاروق البنا

توفي مساء اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، الأستاذ الدكتور فاروق البنا رئيس قسم علاج السرطان بالأشعة بمعهد صالح عزيز بتونس بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

والفقيد هو قامة من قامات الطب في تونس وأحد أكبر القامات العلمية، وهو من مؤسسي الـRadiotherapie في البلاد.

وقد ساهم الفقيد في علاج آلاف التونسيين من مرض السرطان.

رحم الله الفقيد ورزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان

إنا لله وانا اليه راجعون.

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