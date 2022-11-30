تونس تفوز على فرنسا وتُغادر مونديال قطر 2022

فاز المنتخب الوطني التونسي اليوم الأربعاء، على المنتخب الفرنسي حامل اللقب بهدف لصفر، في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لمونديال قطر في كرة القدم 2022.

ورغم هذا الفوز التاريخي يُغادر منتخبنا الوطني المونديال .

وتأهل عن هذه المجموعة إلى دور الـ16، فرنسا متصدرة بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا التي خطفت فوزاً بقيمة الذهب من الدنمارك 1-0 ما جعلها تظفر بالتذكرة الثانية.

فيما حلت تونس ثالثة بـ4 نقاط، وأخيراً منتخب الدنمارك بنقطة واحدة.

كلمات البحث :تونس;مونديال قطر