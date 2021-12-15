تونس تقتلع ورقة التأهل لنهائي كأس العرب

استطاع المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، اقتلاع ورقة التأهّل إلى نهائي كأس العرب – فيفا 2021 بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب 974.

وقد سجّل هدف المباراة الوحيد عمرو السولية ضد مرماه في الدقيقة 95.

وسيواجه المنتخب التونسي في النهائي الفائز في مباراة نصف النهائي الثاني بين الجزائر وقطر، والتي ستدور مساء اليوم بدايةً من الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

كلمات البحث :تونس;كأس العرب