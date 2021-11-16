تونس تقتني 4 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا بين فيفري ومارس 2022

أعلن وزير الصحة علي مرابط خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، أن تونس ستقوم بجلب 4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بين شهري فيفري ومارس 2022.

وأعرب الوزير عن استعداد الوزارة لشراء اللقاحات خلال العام المقبل لاستكمال الحملة الوطنية للتلقيح والتوقي من عدوى فيروس كورونا المستجد خاصة مع عودة انتشاره في عدد من دول العالم.

كما أكد مرابط أن الوزارة برمجت توريد كميات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في شهر ديسمبر القادم. واعتبر أن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد يمثل الوسيلة الوحيدة للتوقي من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد وخطر التعرض إلى مضاعفات قد تسبب في اللجوء إلى المستشفى أو تتسبب في الوفيات.

وأكد وزير الصحة أنه لا يوجد حاليا متحور جديد لفيروس كورونا في تونس ماعدا فيروس « دلتا » الذي طغى على الإصابات، مضيفا أن هناك عودة في انتشار الفيروس في أوروبا حيث ارتفعت نسبة الإصابات بتاريخ أمس الاثنين 15 نوفمبر الجاري، بـ7 بالمائة فيما تطورت حالات الوفيات ب10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن وزراة الصحة تنظم، الأحد المقبل، 22 نوفمبر 2021، اليوم المفتوح السابع للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا لفائدة الفئة العمرية 18 سنة فما فوق من الذين لم يستكملوا التلقيح أو الذين لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من اللقاح مع إمكانية اختيار نوع التلقيح.

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