تونس تمنع بواخر شركة كورسيكا الفرنسية من الرسو في موانئها

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد الحبيب غديرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 18 جويلية 2020، أن تونس قررت منع بواخر شركة كورسيكا الفرنسية للنقل البحري من الرسو في موانئها نتيجة تكرر إخلالتها الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا المستجد.

وأكد غديرة أن قرار المنع قد اتخذته الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي، وعلمت به اللجنة العلمية خلال اجتماعها في بداية الأسبوع الحالي.

وذكر المتحدث بأن قرار المنع تم اتخاذه بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض كورونا لدى طاقمي باخرتين على ملك هذه الشركة وهما باخرة دانييال كازانوافا التي أمّنت رحلات إلى ميناء حلق الوادي خلال الفترة من 1 الى 10 جويلية الجاري، وباخرة ميديتراني التي رست في ذات الميناء يوم 14 جويلية 2020.

وأضاف الحبيب غديرة أن الحكومة التونسية وجهت لفت نظر إلى السلطات الفرنسية، دعتها فيه إلى ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية في مواجهة مرض كورونا على متن سفنها، معتبرا أنه من غير المعقول السماح لأفراد الطواقم البحرية، الذين يخضعون غلى تحاليل مخبرية للاشتباه بإصابتهم بكوفيد 19، من الإبحار قبل صدور نتائج تثبت خلوهم من الفيروس.

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