تونس تنضم إلى الوكالة الافريقيّة للأدوية

تولى سفير تونس لدى أثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر والسيشال وجزر القمر والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الافريقي بأديس أبابا قيس قبطني اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا توقيع معاهدة إنضمام تونس إلى الوكالة الافريقيّة للأدوية.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن هذا التوقيع يعدّ خطوة هامّة على صعيد الديبلوماسيّة الصحيّة تسعى تونس من خلالها لاحتضان مقرّ هذه الوكالة.

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