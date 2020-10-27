تونس تنطلق في خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس سنة 2022

أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي « الفاضل كريم » في تصريح اعلامي على هامش افتتاح قمة تونس الرقمية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعتزم إعداد كراسات الشروط المتعلقة باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شبكات الهواتف المحمولة، في غضون سنة 2021 لتنطلق خدماتها سنة 2022 وفق النتائج الاولية لدراسة اعدها مكتب دراسات عالمي تحت اشراف الهيئة الوطنية للاتصالات.

وبين الوزير بأن مشغلي الهواتف الثلاثة اتصالات تونس وأوريدو وأورنج، سيقومون بالتجارب الضرورية بعد اطلاق كراسات الشروط مع موفى 2021.

واعتبر الوزير بأن استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس ستمكن من الوصول إلى مستوى سرعة نقل البيانات تتجاوز بشكل كبير سرعة تكنولوجيا الجيل الرابع مع زمن انتقال قصير للغاية وموثوقية عالية وذلك مع زيادة الربط بالانترنت المتزامنة لكل منطقة مغطاة.

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