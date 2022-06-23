تونس توافق على 6 اتّفاقيات تتعلّق بامتيازات استغلال المحروقات

وافقت السلطات التونسية على 6 اتفاقيات وملحقاتها الخاصة والمتعلقة بامتيازات استغلال المحروقات بينها وبين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية منفردة او بالشراكة مع مؤسسات أخرى.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها والتي صدرت على شكل مراسيم رئاسية نشرت بالرائد الرسمي عدد 70 لسنة 2022 ما يعرف بامتياز « معمورة » وامتياز « جبل طمسميدة » وامتياز « جبل قروز ».

وتوجد ضمن القائمة إمتياز « جبل الدولاب » وامتياز « قرمدة » الى جانب امتياز « مسكار » علما وان هذه الامتيازات تندرج في إطار شراكات بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية وشركات خاصة اخرى.

وتستثمر في قطاع المحروقات في تونس شركات على غرار « اني تونس ب ف » و شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية وشركة « بانور ت ب س بروداكسشن ج ام ب ه ».

وتمتلك المؤسسة التونسية للانشطة البترولية اكثر من 40 ملكية انتاج تابعة لها في حين توجد ملكية انتاج يتم استغلالها خارج المؤسسة، وفق بيانات نشرتها الاخيرة على صفحتها على شبكة الانترنات.

وتراجع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة فيما تقلّص العدد الجملي للآبار من 38 الى 7 آبار في تصريحات ادلت بها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي بالحمّامات يوم 14 ماي 2022.

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