تونس توقّع اتفاقية مع مجموعة من البنوك المحلية لتعبئة 81.5 مليون أورو و 25 مليون دولار

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية مرسـوم عدد 33 لسنة 2022 مؤرّخ في 30 ماي 2022، يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

وتتمّ الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي واحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف (81.500.000) أورو وخمسة وعشرون (25) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.

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