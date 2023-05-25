تونس تُؤكّد اعتزازها بانتمائها الإفريقي

تُحيي تونس وسائر البلدان الإفريقية والمنظمات والهيئات الإفريقية يوم إفريقيا تخليدا لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقي والذي يصادف هذه السنة الذكرى الستين لانبعاث هذه المنظمة.

وجدد تونس اعتزازها بانتمائها الإفريقي وحرصها على وضع العمل الإفريقي المشترك والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في صدارة اهتمامات وأولويات سياستها الخارجية. كما عبرت تونس بهذه المناسبة عن ارتياحها لما قدمته من إسهامات فاعلة مع بقية الدول الإفريقية الشقيقة، وفي مختلف المنظمات الإقليمية والهياكل الإفريقية على درب تنمية القارة ودعم جهود الأمن والسلم فيها.

و في هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس تواصل من خلال عضويتها بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022 2024 العمل على ترجمة رؤيتها الهادفة إلى وضع تنمية القارة وأمنها في صدارة اهتماماتها وإلى الإسهام في إيجاد حلول سلمية عادلة ودائمة لمختلف القضايا الإفريقية بهدف بلوغ أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 من أجل قارة افريقية أمنة ومستقرة ومزدهرة.

كما ستواصل تونس جهودها الرامية إلى الإسهام في ترسيخ أركان السلم المستدام في قارتنا لا فقط بالعمل على معالجة التوترات ولكن أيضا بدعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاعها من خلال العمل مع البلدان الإفريقية الشقيقة لدفع جهود التسوية السياسية والمصالحة وذلك في كنف روح التوافق والتفاهم.

وفي ظل ما يعيشه العالم اليوم من حالات استقطاب وتغيرات جيوسياسية، فإن تونس أكدت على الحاجة إلى مزيد التكاتف والتضامن والتمسك بمبادئ الاتحاد الإفريقي في المحافظة على استقلال دوله وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والعمل الدؤوب من أجل رفع التحديات وإيجاد حلول إفريقية مبتكرة لمشاكل القارة.

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