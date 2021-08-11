تونس تُؤكّد تضامنها المطلق مع الجزائر في مواجهة موجة الحرائق

أكدت تونس اليوم الأربعاء، تضامنها المطلق مع الجزائر وشعبها في مواجهة موجة الحرائق التي اجتاحت الغابات في عدة مدن وأدت إلى استشهاد عشرات المدنيين ورجال الجيش والإطفاء، وأسفرت عن أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأعربت تونس عن جاهزيتها التامة واستعدادها الكامل لتقديم كل الدعم المطلوب في هذا الظرف الطارئ.

كما تقدمت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، بالتعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلة الله العزيز القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه.

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