تونس تُؤكّد تمسّكها باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي

تُحيي تونس، مع سائر البلدان المغاربيّة الشّقيقة، الذّكرى الرّابعة والثلاثين لإعلان قيام اتحاد المغرب العربي.

وشددت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، على أنّها مُناسبة نستذكرُ فيها النضالات المشتركة من أجل تجسيم طموحات الشّعوب المغاربيّة التوّاقة إلى مزيد من التّعاون والتّكامل والتّضامن لتحقيق ما تنشدهُ من مناعة وتقدّم ورفـاه.

كما جددت تونس تمسّكها باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لما يوفّرهُ من أسباب القوّة والمناعة لمُواجهة التّحديّات المشتركة وكسب رهانات التّنمية والتقدّم، وتوطيد مقوّمات الأمن والاستقرار، مؤكدة عزمها على مُواصلة العمل مع باقي الدّول المغاربيّة من أجل تنشيط هياكله ومُؤسّساته بما يُسهمُ في تحقيق الأهداف النّبيلـة التي تأسّس من أجلهـا.

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