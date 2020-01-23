تونس تُؤكّد رفضها المطلق للحلول العسكرية والتدخل الخارجي في ليبيا

شاركت تونس اليوم الخميس 23 جانفي 2020، بدعوة من الجزائر في أشغال الاجتماع التشاوري لدول جوار ليبيا المنعقد بالعاصمة الجزائر.

ومثل الاجتماع فرصة للتباحث حول سبل تعزيز دور دول الجوار في حل الأزمة الليبية وذلك في ضوء المبادرات و المساعي الدولية المبذولة في كل من برلين وموسكو من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي في ليبيا.

وجددت تونس خلال كلمة ألقاها كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي رفضها المطلق للحلول العسكرية والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتمسكها بالحوار والتوافق سبيلا وحيدا للعودة إلى العملية السياسية في إطار حوار ليبي ليبي جامع دون إقصاء، يفضي إلى حل شامل يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها ووحدة ترابها.

كما شددت تونس على أهمية دورها وكذلك دول الجوار في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، وعلى ضرورة اشراكها ومساهمتها الفاعلة في كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في ليبيا.

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