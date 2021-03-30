تونس تدعو المجتمع الدولي إلى حماية الشّعب الفلسطيني ووضع حدّ لمخطّطات الاستيطان

تحيي تونس، اليوم 30 مارس 2021، الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض، هذه المناسبة التي تخلّد نضالات الشّعب الفلسطيني الأبيّ وصموده البطولي في سبيل استرداد حقّه المشروع الذي لن يسقط بالتّقادم، وإقامة دولته المستقلّة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشّريف وفق قرارات الشّرعيّة الدّوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.

وذكّرت تونس، بهذه المناسبة، بموقفها الثّابت الدّاعم للقضيّة الفلسطينيّة المركزيّة ووقوفها الدّائم إلى جانب الفلسطينيّين ومساندتها المطلقة لهم في دفاعهم المستميت لنيل حقوقهم العادلة وتحقيق تطلّعاتهم المشروعة في العيش بحريّة وكرامة بما ينهي عقودا طويلة من الضّيم.

كما جدّدت تونس دعوتها للمجتمع الدّولي للاضطلاع بمسؤوليّاته في حماية الشّعب الفلسطيني من الممارسات العدوانيّة والاعتداءات المتكرّرة التي يتعرّض لها، ووضع حدّ لمخطّطات الاستيطان والمصادرة والتّوسّع التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتستخفّ بالمواثيق والقوانين والأعراف الدّوليّة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

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