تونس تُبرم اتفاقا مع بريطانيا لتطوير الصناعات البيوتكنولوجية للأدوية

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير عام معهد باستور تونس، الهاشمي الوزير، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، عن إبرام تونس اتفاقا مع الجانب البريطاني يرمي إلى تطوير الصناعات البيوتكنولوجية في مجال الأدوية في تونس.

وقال الهاشمي الوزير إن الاتفاق يرمي إلى إنتاج التلاقيح وصناعة الأدوية، على غرار أدوية علاج السرطان والأدوية الكيميائية التي تعتمد على تقنية البيوتكنولوجيا، مشيرا الى ان الدراسات المتعلقة بالاتفاق ستنطلق خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 .

ويتضمن الاتفاق برنامجا متوسط الأمد وبعيد الأمد تموله وتشرف عليه بريطانيا من أجل تصدير الصناعات البيوتكنولوجية إلى إفريقيا وذلك بالاعتماد على الإمكانات والطاقات التي تزخر بها تونس خاصة من الكفاءات في مجال البيوتكنولوجيا.

ومن جهته، قال وزير الصحة فوزي مهدي، على هامش حضوره جلسة استماع عقدتها اليوم الاثنين لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، أن تونس ستسقطب أنشطة لانتاج لقاح لكورونا في اطار برنامج للتعاون مع بريطانيا يهدف الى تطوير الصناعات البيوتكنولوجية.

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