تونس تُبرم اتّفاقًا للتّزوّد بلقاح فايزر ضدّ كورونا في 2021

أعلنت شركتا « فايزر » و « بايو إن تيك » في بلاغ اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، عن إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة التونسية لتوريد لقاح BNT162 المُحتمل والقائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض كوفيد- 19.

وبناءً على طلب وزارة الصحة في تونس، سيتم تسليم اللقاح خلال عام 2021، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المحلية علماً أنّه لم يتم الإفصاح عن التفاصيل المالية الخاصة بهذه الاتفاقية.

وكتب السفير الأمريكي دونالد بلوم في تدوينة له :

تهانينا للشركة الأمريكية للمستحضرات الصيدلانية الحيوية Pfizer وللحكومة التونسية على توصلهم إلى اتفاق لتوفير لقاح آمن وفعّال ضد فيروس كوفيد-19 للتونسيين في أسرع وقت ممكن، إنّه لمثال رائع على متانة الشراكة الأمريكية-التونسية خاصة في مواجهة هذا الوباء العالمي » .

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