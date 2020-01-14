تونس تُحيي الذكرى التاسعة للثورة

تُحيي تونس اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، الذكرى التاسعة لاندلاع الثورة وخروج الشعب التونسي إلى الشوارع مطالبين بإسقاط نظام زين العابدين بن علي.

ويأتي الاحتفال بهذه الذكرى بعد ثلاثة أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية قيس سعيد وإجراء انتخابات تشريعية أفرزت نتائجها تشتتا حزبيا حال دون لم الصفوف و التصويت على عدم منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وقد تقرّر منع جولان ووقوف جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من ساحة النصر إلى غاية مفترق شارعي بورقيبة والجمهورية بداية من الساعة 22.00 ليلا من يوم الاثنين 13 جانفي 2020 إلى غاية اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020 إثر نهاية الاحتفالات.

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