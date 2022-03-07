تونس تُحيي الذكرى السادسة لملحمة بن قردان

يتزامن اليوم الاثنين 7 مارس 2022، مع الذكرى السادسة التاريخية الهامة والمضيئة في تاريخ تونس ذكرى ملحمة بن قردان، نجحت فيها قوات الأمن و الجيش الوطنيين في تلاحم مع أهالي بن قردان في التصدي لمخطط إرهابي لتحويل منطقتهم إلى إمارة داعشية.

وقد رسمت هذه الملحمة محطة هامة في تاريخ تونس لتكون راسخة في اذهان الاجيال القادمة، حيث تمكنت الوحدات العسكرية والأمنية من القضاء على أكثر من 50 إرهابيا حاولوا استهداف مواقع عسكرية وأمنية بالمدينة في محاولة لاختراق حدود الوطن.

وقد سقط في يوم 7 مارس 2016، 7 من المدنيين و12 من القوات المسلحة في العملية التي اعتبرت نوعية وبرهنت على جاهزية القوات التونسية في التصدي لمخططات داعش.

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية أصدرت يوم الجمعة المنقضي، أحكامها في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان والتي تُعرف بـ « ملحمة بن قردان » وتشمل 96 متهما.

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