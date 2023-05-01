تونس تُحيي عيد الشغل

تحتفل تونس اليوم الاثنين 1 ماي 2023، بعيد الشغل العالمي على غرار أغلب دول العالم، وهو عطلة رسمية في عدد منها.

وقد أُعلِنَ رسمياً عن عيد العمال العالمي في عام 1889م في المؤتمر الاشتراكي الدولي الأولو وقد تمت إقامته في باريس للاحتفال بقضية هايماركت (Haymarket Affair)؛ وهذه القضية عبارة عن مواجهات واضرابات وأعمال شغب حدثت بين نقابة العمال وشرطة شيكاغو في عام 1886م، واستمرت الاحتجاجات من قِبل العمال في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إعلان وقف العمل في عيد العمال في عام 1904م من قِبَل الكونغرس الاشتراكي.

وورد في بيان اتحاد الشغل لليوم ما يلي:

« تظلّ غرة ماي 2023 التاريخ الأقرب إلى الطبقة العاملة والأكثر التصاقا بمصيرها لكونه حدثا ملتصقا بما تخوضه من صراع لا ينقطع ضدّ جميع أشكال الاستغلال ومن نضال لا يفتر ضدّ صنوف الحيف الاجتماعي والقهر الطبقي ومن توق دائم إلى فرض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق الحرّية والمساواة والعدالة الاجتماعية. »

وأضاف الاتحاد: « في مثل هذا اليوم من سنة 1886 انتفض عمّال شيكاغو ضدّ جبروت رأس المال وسطّروا بدمائهم التي سالت بزخّات رصاص شرطة المدينة، طريق النضال ورسموا للحركة العمالية العالمية مسارا جديدا رسّخوا فيه مكاسب كثيرة انطلقت من تحديد ساعات العمل اليومي بثماني ساعات بعد أن كانت تفوق اثنيْ عشرة ساعة وتوسّعت تلك المكاسب لتشمل ضمان الحقّ النقابي والحماية الاجتماعية واستقرار العمل وتوفير العمل اللائق وغيرها من المكاسب التي يتمتّع بها عمّال العالم بفضل نضالاتهم وتضحياتهم. »

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