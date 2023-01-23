تونس تُدين إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم

أدانت تونس إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأكدت تونس أن هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى حرية التعبير وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وتحريض على العنف والكراهية وازدراء الأديان.

كما حذرت تونس من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان واحترام مقدسات الشعوب والكتب السماوية.

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