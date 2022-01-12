تونس تُدين اختطاف سفينة شحن إماراتية قبالة الحديدة اليمنية

أدانت تونس اليوم الأربعاء، الأعمال الإجرامية والممارسات التي تنتهك القانون والمواثيق الدولية وتمثّل تهديدا لحريّة الملاحة الدولية وسلامتها ومن آخرها اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدّة أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

وحثّت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته كاملة في الإفراج عن هذه السفينة وطاقمها.

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