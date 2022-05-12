تونس تُدين اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال

أدانت تونس اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني الغادر، أثناء تغطيتها لعملية اجتياح مدينة جنين.

وأدانت تونس هذه الجريمة التي تعكس مجدّدا إمعان القوة القائمة بالاحتلال في سياسة القتل الممنهج وانتهاك القانون الإنساني الدولي والتعدي السافر على حرية الإعلام ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

ودعت تونس المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لوضع حد للانتهاكات الصهيونية ولسياسة الإفلات من العقاب التي ما فتئت قوات الاحتلال تتحصن بها طيلة أربع وسبعين عاما (74) من الاحتلال.

وشددت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ لها، على أن حماية الصحفيين في مناطق النزاع مسؤولية دولية واجبة وموجبة للمحاسبة بمقتضى القانون الدولي الإنساني ولا يمكن الاستمرار بأي شكل من الأشكال في التعامل مع القضايا الدولية ذات الصلة بالعدوان والاحتلال وانتهاكات قانون الإنسان بانتقائية ومقاييس مختلفة.

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