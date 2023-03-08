تونس تُدين اقتحامات قوات الاحتلال بمدينة جنين

أعرب وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار خلال لقائه بوزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي عن إدانة تونس لاقتحامات قوات الاحتلال بمدينة جنين وما خلفته من شهداء وجرحى.

واستعرض الوزيران مسيرة العلاقات الثنائية والاستحقاقات المقبلة، كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة و البلدين الشقيقين، مؤكدين رفضهما المطلق لكافة أشكال التمييز العنصري الممنهج.

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