تونس تُدين الاعتداءات المتكررة التي تتعرضّ لها السعودية



أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تتعرّض لها المملكة العربية السعودية على إثر استهداف المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية من خلال إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة، والتي نجم عنها إصابة مدنيين وتضرر منازل سكنية.

وأكدت تونس أن هذا التصعيد يمثل تهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها وذلك في خرق صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

كما جدّدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كلّ هذه التهديدات.

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