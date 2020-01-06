تونس تُدين القصف الذي استهدف كلية عسكرية جنوب طرابلس

أدانت تونس مساء اليوم الاثنين، بأشدّ العبارات القصف الذي استهدف تلاميذ ضباط بالكلية العسكرية جنوب العاصمة طرابلس والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأعربت تونس عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجدّدة استنكارها لاستمرار الاستهداف العشوائي للمدنيين الأبرياء وكذلك للمنشآت المدنية في ليبيا لما يشكله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة بأسرها.

كما أكدت تونس أنّ استمرار اللجوء إلى خيار التصعيد العسكري كحلّ للأزمة الليبية لن يؤدي إلاّ إلى مزيد تفاقمها وتعقيدها ويُقوّض فرص وجهود استئناف العملية السياسية، داعية من هذا المنطلق، كافة الأطراف الليبية والإقليمية والدولية الى العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية واحترام الشرعية الدولية ومخرجات الاتفاق السياسي الليبي بالعودة السريعة إلى المفاوضات في إطار حوار ليبي– ليبي شامل يُعزّز مخرجات هذه الشرعية من أجل صون وحدة ليبيا وحماية استقرارها وأمن شعبها الشقيق.

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