تونس تُدين بشدّة الهجومين الإرهابيين بالعراق

أدانت تونس اليوم الخميس، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين الغادرين اللذين استهدفا اليوم الخميس 21 جانفي 2021 ، منطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، عن تضامنها مع الأشقاء في العراق حكومة وشعبا، متقدمة بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكدت الخارجية التونسية وقوف تونس إلى جانب دولة العراق الشقيقة في حربها ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف العنيف.

يُشار إلى أن تفجيران إرهابيان جدَّا بساحة الطيران، وسط العاصمة بغداد خلّفا 32 قتيلا و110 جرحى.

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