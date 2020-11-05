تونس تُدين الهجوم الإرهابي في فيينا



عبرت تونس عن إدانتها الشّديدة للهجوم الإرهابي الّذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا ليلة 02 نوفمبر 2020، والّذي أودى بحياة عدد من المدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية في بلاغ لها، عن تضامن تونس الكامل مع الحكومة النمساوية في جهودها ضدّ محاربتها لآفتي الإرهاب والتطرّف.

وجدّدت تونس عزمها على العمل مع كلّ الشركاء الدوليين والإقليميين للتصدّي لهذه الظواهر التي تمسّ من قيم الحريّة والديمقراطية والتعايش السلمي، مؤكّدة على ضرورة توحيد الجهود العالميّة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لفائدة الإنسانية قاطبة.

كلمات البحث :الهجوم الإرهابي;تونس;فيينا