تونس تُدين بشدّة اعتداءات الاحتلال وتُطالب بوضع حدّ لخطواته التصعيدية

أدانت تونس بشدّة العمليات العسكرية والاعتداءات المُتكررة التي يقوم بها الكيان المُحتلّ في الأراضي الفلسطينية وبالخصوص بمدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية والتي خلّفت عددا من الشهداء وإصابة العشرات من الفلسطينيين العزّل، وذلك في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية، ولكافة الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأعربت تونس مُجدّدا عن رفضها القاطع للاعتداءات الوحشية والمُمارسات المُمنهجة لسلطة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤوليتهما إزاء المظلمة المُتواصلة عليه ووضع حدّ للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال الغاشم ومنعه من التصرف كقوّة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.

كما جددت تونس وقوفها الدائم في صف الشعب الفلسطيني الأبيّ من أجل استعادة حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتّقادم، وإقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

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