تونس تُدين بشدّة اقتحام مسؤول بحكومة الاحتلال لباحات المسجد الاقصى

أدانت تونس اليوم الأربعاء، بشدة اقتحام مسؤول بحكومة الاحتلال الصهيوني لباحات المسجد الاقصى في استفزاز صارخ لمشاعر الاشقاء الفلسطينيين وجميع المسلمين في مختلف انحاء العالم واستهتار بقرارات الشرعية الدولية.

ودعت تونس المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الاعزل والتحرك السريع والفاعل من اجل التصدي الحازم لهذه الممارسات التصعيدية والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

كما جددت تونس الاعراب عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الأبي في نضاله البطولي من اجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

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