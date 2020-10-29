تونس تُدين حادثة نيس وتُحذّر من التوظيف السياسي للأديان وربطها بالإرهاب

أدانت تونس مساء اليوم الخميس، بشدة الحادثة الإرهابية التي جدت صباح اليوم في مدينة نيس جنوب فرنسا، معربة عن تضامنها مع الحكومة والشعب الفرنسي، ومتقدمة بالتعازي والمواساة لأسر الضحايا.

كما أكدت تونس رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف تحت أي شكل كان، محذرة من مغبة المضي قدما في التوظيف الأيديولوجي والسياسي للمقدسات والاديان وربطها بالإرهاب.

كما دعت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ لها، إلى ضرورة ابعاد الدين عن هذه الآفة بإعتبارها ظاهرة عابرة للأوطان لا دين او جنس أو لون لها.

كما جدّدت تونس تأكيدها على أهميّة تضافر كلّ الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتوقّي من تداعياتهما الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب والتمسك بقيم التسامح والإعتدال والحوار كقيم مشتركة للإنسانية جمعاء.

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