تونس تُدين غارات الاحتلال على جنين وتدعو لإلزامه بوقف انتهاكاته السافرة



أدانت تونس في بيان لها، بشدة عمليات إطلاق النار والغارات الجوية التي تشنّها قوات الاحتلال الغاشم على مدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية المُحتلّة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين والجرحى في صفوف المدنيين العزّل.

ودعت تونس المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني، والإيقاف الفوري لهذا العدوان المُتكرّر والمُمنهج، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها السافرة وحملها على احترام قرارات الشرعيّة الدولية.

وأعربت تونس مُجدّدا عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت له في الدفاع عن قضيته العادلة من أجل استرداد حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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