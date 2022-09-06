تونس تُرحب بتعيين عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا في ليبيا

رحّبت الجمهورية التونسية بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن تونس التي احتضنت ملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر نوفمبر 2020 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واستضافت العديد من اللقاءات والاجتماعات الأخرى للأشقاء الليبيين تُعرب عن دعمها لهذا الاختيار.

كما جددت تونس استعدادها التام لمواصلة الاضطلاع بدورها في معاضدة الجهود الأممية وترسيخ سُنّة التشاور المستمر والتعاون الوثيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما جددت تونس تأكيد حرصها الراسخ على دعم مسار التسوية السلمية من أجل التوصل إلى حلّ سياسي ليبي ليبي يضمن استقرار هذا البلد الشقيق ويصون سيادته ويحفظ وحدته الترابية بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي المشروعة في الأمن والسلام والنماء.

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