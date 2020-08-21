تونس تُرحّب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت تونس مساء اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا، معتبرة ذلك خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدّي إلى حلّ ليبي- ليبي يحقن دماء أبناء الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بما يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تُعيد الوئام والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا.

وأكدت تونس من جديد موقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعمه في كلّ ما من شأنه أن يحقّق الأمن والازدهار ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قد أعلن في وقف سابق اليوم، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

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