تونس تُرحّب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

‎رحبت تونس بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

كما ثمنت وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم السبت، دور جمهورية الصين الشعبية في التوصل الى هذا الاتفاق.

وأعربت تونس عن أملها في أن يسهم الاتفاق بين البلدين الجارين الى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويزيل كافة أسباب التوتر بها ويؤسس إلى مرحلة جديدة من التعاون بين دولها.

كلمات البحث :إيران;السعودية;تونس;علاقات