تونس تُرحّب بتوقيع الفلسطينيين على إعلان الجزائر

أعلنت الجمهورية التونسية عن عميق ارتياحها وترحابها بتوقيع الفلسطينيين على إعلان الجزائر المنبثق عن « مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية » ، وتعتبره خطوة مهمّة لتحقيق الوحدة الوطنية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوهت تونس بالدور المحوري الذي اضطلع به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في رعاية المحادثات وتوفير كلّ الظروف اللازمة لإنجاحها وتشجيع كلّ الأطراف الفلسطينية على الحوار وتجاوز الخلافات من أجل تجسيد تطلّعات الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لنيل حقوقه كاملة.

وجددت تونس، بهذه المناسبة، التأكيد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم في صفّ الشعب الفلسطيني الأبيّ وانخراطها الفاعل في دعم كل المبادرات الجدّية التي تُمكّن من التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية العادلة بما يُعيد الحقوق إلى أصحابها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

جدير بالذكر بأن مختلف الفصائل الفلسطينية المشاركة في « مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية » وقعت يوم الخميس، « اعلان الجزائر » الذي يضع حدا لانقسام دام سنين وسيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بينها.

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