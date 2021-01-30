تونس تُرخّص لترويج لقاح «سبوتنيك»



أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من إنتشار فيروس كورونا، تم بتاريخ 30 جانفي 2021 إسناد رخصة ترويج إستثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح (Sputnik) وتم إسناد رخصة الترويج بعد تقييم الملف المقدم من المخبر من قبل الخبراء التابعين للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية وغيرهم من الخبراء في مجالات علم الفيروسات وعلم السموميات وعلم المناعة والأمراض المعدية…).

وسيمكن هذا الإطار الترتيبي من التسريع من إجراءات التزوّد بهذا اللقاح، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

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