تونس تُرسل بعثة طبية مختصة ومساعدات إغاثة إنسانية إلى قطاع غزة

اخر تحديث : 20/05/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

تونس غازة

تتولى وزارة الدفاع الوطني ممثلة في الإدارة العامة للصحة العسكرية التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لإرسال بعثة طبية مختصة ومساعدات إغاثة إنسانية وطبية لفائدة المتضرّرين من أهالي قطاع غزة سيتم نقلها بواسطة طائرتين عسكريتين.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته وبإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.


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