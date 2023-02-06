تونس تُرسل مساعدات عاجلة لسوريا وتركيا

أعربت تونس في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، عن تضامنها التام مع أشقائها في كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمّر الذيّ جدّ صباح اليوم وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.

وتقدّمت تونس بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وسائلة الله تعالى أن يحفظ الشعبين السوري والتركي الشقيقين من كلّ مكروه.

كما عبرت تونس عن استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.

وأمر رئيس الجمهورية بإرسال مساعدات عاجلة لكلّ من سوريا وتركيا. وستتولى طائرات عسكرية نقل هذه المساعدات إلى البلدين الشقيقين.

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