تونس تُرسل 100 ألف جرعة من التلاقيح إلى موريتانيا

تم مساء اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، إرسال 100.000 جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمعاضدة جهودها في مواجهة هذه الجائحة، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتندرج هذه الهبة في إطار حرص تونس على مزيد تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية وترسيخ قيم التآزر والإيثار القائمة بين الشعبين.

وتم إرسال هذه التلاقيح بحضور علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، ووليد الحجام، المستشار لدى رئيس الجمهورية، ودمان ولد همر، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس.

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