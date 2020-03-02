تونس تُسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في ندوة صحفية عاجلة عشية اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى شخص في الأربعين من عمره عائد من إيطاليا.

وبين المتحدث بأن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فيفري دون أية أعراض للفيروس، فيما تمّ اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من الشهر نفسه.

ولم يكشف وزير الصحة عن مكان إيواء الشخص المصاب بالفيروس بداعي التحفظ .

وأشار المكي إلى أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض.

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