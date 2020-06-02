تونس تُسجل 2 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 01 جوان 2020، تمّ إجراء 366 تحليلا مخبريا من بينها 09 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 52874.

وقد تم تسجيل 10 تحاليل إيجابية، 08 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و02 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1086 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 965 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و73 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 01 حالة تقيم حاليا في المستشفى.



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