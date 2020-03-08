تونس تُسجّل ثاني إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، عن تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكّدة مستوردة بفيروس كورونا المستجدّ لمواطن تونسي عمره 65 سنة قادم من إيطاليا وذلك بعد صدور نتائج التحليل المخبري مساء اليوم 8 مارس 2020.

وأكدت الوزارة أنه تمّ إيواء المريض بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي.

يُشار إلى أن الاجتماع الدوري للجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجدّ إنعقد مساء اليوم الأحد 8 مارس 2020، بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي وبحضور ممثلي نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والإستشفائيين الجامعيين وأعوان الصحة إلى جانب نقابة المصحات الخاصة ونقابة أطباء القطاع الخاص وممثلي عدد من الوزارات.

وقد خصص الاجتماع لمتابعة تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا على المستوى العالمي ومزيد إحكام تنفيذ الإجراءات التي وقع إتخاذها في إطار الخطة الوطنية للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجدّ بالتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف الأطراف المتدخلة كما تركزت المناقشات حول تكثيف الدورات التكوينية لفائدة مهنيي الصحة والرفع من جاهزية وإستعدادات مختلف القطاعات للتعامل مع كل الطوارئ.

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