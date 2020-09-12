تونس تُسجّل 376 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2020، تم تسجيل 376 حالة إصابة جديدة، و99 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 6635.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 5434 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 595 حالة وافدة و4744 حالة محلية (87،3%) و57 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 106 (2%) مريضا في المستشفيات من بينهم 26 (0,5 %) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 4537(83%) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 651 (15،3 %).

وقد تمّ إجراء 3311 تحليلا مخبريا من بينها 170 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 171786.

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