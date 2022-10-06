تونس تُسلّم فلسطين 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

تسلّمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة التونسية، تحوي 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وعبرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن شكرها باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية للرئيس التونسي قيس سعيد والحكومة التونسية والشعب التونسي الشقيق على دعمهم السخي لفلسطين ووقوفهم إلى جانبها بمختلف أشكال الدعم.

كما أشادت الوزيرة بجهود السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح، على ما يبذله في تعزيز التعاون والدعم بين البلدين، مشيدا بجهود الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية على تسهيلهم إدخال المساعدات إلى فلسطين بتعليمات ملكية أردنية.

من جهته، أكّد السفير التونسي الحبيب بن فرح على عمق ومتانة العلاقة بين البلدين ودعم تونس المستمر لفلسطين في شتى المجالات.

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