تونس تُشارك غدًا في القمّة الأولى للٳستثمار في إفريقيا بلندن

يترأس كاتب الدّولة للشّؤون الخارجيّة المكلّف بتسيير وزارة الشّؤون الخارجيّة صبري باش طبجي، الوفد التونسي المشارك في أشغال القمّة الأولى للٳستثمار في إفريقيا التّي تنظّمها المملكة المتّحدة يوم 20 جانفي 2020 بلندن.

وتندرج هذه التظاهرة التّي تمّت دعوة 21 دولة اٍفريقيّة من بينها بلادنا للمشاركة فيها في ٳطار تعزيز وتطوير سبل التّعاون بين الدول الٳفريقية والمملكة المتحدة.

كما تهدف ٳلى التعريف بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة في ٳفريقيا في عديد المجالات، مع التّركيز بشكل خاص على ميدان تشغيل الشباب والتّعاون في مجالات الصّحة والبيئة والفلاحة والطّاقة المتجدّدة.

وتجدر الٳشارة ٳلى أنّ عددا من ممثّلي القطاعين العام والخاص التّونسيين يشاركون في هذه القمّة للتّعريف بفرص الٳستثمار في بلادنا ولبحث شراكات مع الفاعليين الاٍقتصاديين البريطانيين.

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