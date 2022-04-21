تونس تُشارك في اجتماع عربي طارئ لمواجهة إجراءات الاحتلال بالقدس

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بتكليف من رئيس الجمهورية زيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع الطارئ للّجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي سينعقد يوم 21 أفريل 2022.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ على خلفية الاعتداءات السافرة الأخيرة لقوات الاحتلال على عدد من المدن الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف، وانتهاكاتها للأماكن المقدسة واستباحتها المدانة للمسجد الأقصى ومساعيها لتغيير وضعه التاريخي والقانوني القائم من خلال فرض سياسة الأمر الواقع وذلك في سياق استمرارها في سياستها العنصرية القائمة على الاستيطان والتهويد والتهجير القسري للفلسطينيين.

ويعد اجتماع عمان الاجتماع الرابع للجنة منذ إنشائها في 11 ماي 2021 بمقتضى قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول.

ويترأس الأردن اللجنة وتضم في عضويتها كلا من تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر وفلسطين والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وقطر.

وستنعقد اللجنة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن الدولي.

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