تونس تُشارك في الاجتماع العام 36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

شاركت تونس، حضوريا، من خلال اللجنة التونسية للتحاليل المالية في الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا برئاسة موريتانيا، والذي انعقد خلال أيام 23 ،24 و25 ماي 2023 بمدينة المنامة، مملكة البحرين.

وحضر الاجتماعات وفق بلاغ نشرته اللجنة على صفحتها الرسمية عدد هام من خبراء في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما سجلت الاجتماعات حضور، خبراء عن الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على غرار مجموعة العمل المالي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي المفوضية الأوروبية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجموعة إجمونت، علاوة عن ممثلين عن الدول الاعضاء المراقبين.

وقام المشاركون بمناقشة واعتماد عدد من تقارير التقييم المتبادل المعنية بمدى التزام الدول الأعضاء بالمجموعة بالمعايير الدولية وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مناقشة تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والاجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور.

وسبق الاجتماع عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة خلال الفترة من 20 إلى 22 ماي 2023 التي تمّ عقدها بالمنامة، مملكة البحرين، على غرار اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، وإجتماع لجنة المخاطر، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب.

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