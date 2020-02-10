تونس تُصادق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد

تولى كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية، صبري باش طبجي، بمناسبة مشاركة تونس في الدورة ال33 لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، تسليم وثائق تصديق الجمهورية التونسية على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد إلى المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي نميرة نجم.

وأكد كاتب الدولة خلال لقائه مع المستشارة القانونية على الأهمية التي توليها تونس لهذه الاتفاقية والتزامها بتفعيلها والعمل بمقتضياتها، مشيرا إلى رمزية الانضمام لهذه الاتفاقية في هذه المرحلة التي تسعى فيها تونس إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية في كافة المجالات ومنها مكافحة آفة الفساد من أجل المساهمة في تركيز أسس دولة القانون على المستوى القاري مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

من جهتها، أثنت نميرة نجم، على تصديق تونس على هذه الاتفاقية، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع بلادنا بهدف تطبيق ما جاء فيها من بنود نظرا لأهميتها الكبرى في تحقيق مبادئ علوية القانون والشفافية والحوكمة الرشيدة.

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